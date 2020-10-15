先豐上櫃股票自11月4日起終止櫃檯買賣 11:222020/10/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心15日表示，先豐公司（5349）上櫃普通股股票自11月4日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心表示，先豐公司以股份轉換之方式，與上市公司臻鼎-KY（4958）進行股份轉換成為其百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自109年11月4日（股份轉換基準日）起終止先豐公司上櫃普通股票之櫃檯買賣，並自10月29日起停止交易。 (工商 ) #先豐 #臻鼎-KY #櫃買中心 #終止櫃檯買賣 #上櫃普通股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯電主管30人申報持股信託 法人：應與庫藏股閉鎖期有關 04:092020/10/15 財經要聞 結穗關鍵時刻斷水 農民罵翻天 04:092020/10/15 生活新聞 櫃買家族挺公益 送愛食物銀行 04:092020/10/15 證券．權證 櫃買審議會今日審議長聖生技上櫃案 09:062020/10/15 財經 百貨周慶門檻超殺下修 04:092020/10/15 時尚消費 水情吃緊… 三大科學園區 節水應戰 04:092020/10/15 財經要聞 操盤心法－美股選前仍有變數 台積法說牽動後市 04:092020/10/15 證券．權證 《店頭市場》達亞通過上櫃審議 08:172020/10/15 財經 華為賣榮耀 神州有望搶標 04:092020/10/15 全球財經 買盤卡位 美選舉概念股走強 04:092020/10/15 證券．權證 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 台積電狂爆了！日化學大廠搶單 頭一遭來台設廠 - 要聞 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 淘寶台灣年底掰了 今天11時起關閉平台下單 - 財經 台灣GDP從-4％變零 老謝爆危險預測就像亂砍股票 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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