櫃買中心15日表示，先豐公司（5349）上櫃普通股股票自11月4日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，先豐公司以股份轉換之方式，與上市公司臻鼎-KY（4958）進行股份轉換成為其百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自109年11月4日（股份轉換基準日）起終止先豐公司上櫃普通股票之櫃檯買賣，並自10月29日起停止交易。

(工商 )