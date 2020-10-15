台新投信今（15）日表示，提前買回高收益債券擁有「策略期限收益Strategy Yield、高穩定Stable Return、強打擊率Strong Hit Rate」獨特三S利器，能有效守護投資人的資產；另受到疫情影響，許多高收益債券發行者考量在不確定性的環境，將債券提前買回以確保公司現金流足以因應，使得2020年提前買回債券成為搶手貨，2020年截至7/31，按面額計算已有44％債券被提前買回，較2019年佔比僅15％呈倍數成長。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，債券被提前買回常起因於發行公司有其他資金來源，主要有以下六種情況：

1.獲得其他新的資金來源

2.公司有股票上市的計劃

3.依債券條款要求，公司出售設備資產而取得的資金先還債而提前買回

4.債券條款限制再舉債，因此當公司再舉債時需提前買回舊的債務

5.公司調整債券結構因應不佳的總體環境

6.再融資成本較低而借新還舊。

目前全球高收益債券市場平均每年約19％到期或提前買回，而提前買回策略運用每年有近50％的債券被提前買回，遠優於全體市場。

尹晟龢表示，第四季金融市場面臨美國總統大選、新冠疫情蔓延、中美貿易戰等黑天鵝紛擾，加上資產價格普遍漲多，市場震盪將加劇烈，投資策略需更重視資產的收益及穩定性。提前買回全球高收益債券可獲得較高的債券殖利率，但因著重佈局於有機會被提前買回的標的，能有效縮短整體投資組合的存續期間，避開價格波動和違約風險，承擔違約風險及不確定風險較低，可達到低波動、長期報酬相對穩健的效益，為第四季動盪市場下不可或缺的理財法寶。

(工商 )