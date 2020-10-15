淘寶台灣前陣子遭經濟部開鍘，指出英商克雷達去年10月在台灣開設淘寶台灣網購平台，經濟部投審會質疑，其背後的阿里巴巴集團對於該公司有實質控制能力，已違反兩岸條例規定。克雷達公司（淘寶台灣）今日發出聲明指出，正式退出台灣市場，將在今年12月31日正式停止營運。

淘寶台灣表示，今日上午11點起，將關閉平台下單、賣家進駐以及商品上架等功能，同時將全力協助賣方儘速旅行已成立的交易訂單，同步保障消費者與賣家雙方的權益。從現在開始到12月底前，將會專注在處理消費者訂單退款以及後續的金流、物流服務。

據悉，淘寶台灣退出台灣市場，為公司董事會決議，淘寶台灣於去年10月開站，而為避開法令對於陸資的限制，淘寶台灣是由阿里巴巴集團透過品牌授權英商克雷達投資台灣分公司營運，其中包括商城的B2C模式以及個人賣家的C2C模式。

淘寶台灣去年10月才在台灣開站，目前站上商品數量約3,000多萬項。去年雙11檔期過後，淘寶台灣下載量突破200萬，且穩定成長中，每月業績成長幅度約有15％～20％左右，穩定向上。

不過業者表示，淘寶台灣屬於電商市場的後進者，且台灣消費者使用電商習慣已相當成熟，已有固定使用的平台。先前淘寶台灣積極發動「五0」補貼戰的時候，台灣的電商業者並未積極跟進，可以看到淘寶台灣發展仍在初期，尚未對於台灣電商市場造成威脅。

淘寶台灣表示，停止營運之後，旗下員工將陸續離職，且將會妥善安排員工後續就業協助，並提供履歷健檢與履歷轉介的諮詢，且與多家知名專業的人力顧問公司合作，分享合適的相關職缺。

(工商 )