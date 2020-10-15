今年上半年孫鵬、狄鶯陸續上中視外景節目《飢餓遊戲》，主持群當時頻敲碗邀他們再來。本周果然等到孫鵬、孫安佐父子合體，兩人是首次一起上外景遊戲節目，孫鵬一開始就先給兒子下馬威：「今天想回家的話就乖一點！」深怕兒子戰力太強，還先喊話：「該讓的時候就要讓出來！」孫安佐對於闖關很有自信，平常就有健身習慣，加上又是來賓群最年輕小鮮肉，他鬥志滿載：「我相信肉體可以戰勝一切。」毫不掩飾的自信發言讓現場來賓又無言又好笑。

這次節目來到桃園出外景，結合當地客家人的歷史背景，不只遊戲過程中，特別準備客家傳統服飾讓藝人們穿上，為了效法客家人刻苦耐勞、勤儉持家的本性，獲勝者只能得到小分量食物補給。餓肚子12小時錄影還不能好好充飢，讓來賓們怨聲四起，「就已經夠餓了還要刻苦！」而第一關特別嘉賓邀請到桃園市長鄭文燦，為推廣10月24日的「2020平鎮戰祭」活動，帶來桃園客家傳統麻糬給贏家們充飢，美食當前讓孫鵬忍不住直呼：「麻糬看起來就像松露這麼好吃！」讓市長笑著回應：「你很有想像力！」

孫鵬（左起）、孫安佐、蘿莉塔、王仁甫、許孟哲、桃園市長鄭文燦、孫協志、周宜霈、徐凱西、楊恩緹一起比讚。（中視提供）

本集遊戲也激出來賓們的「心機指數」，被分配到間諜的來賓，因為看不到遊戲規則，必須透過觀察來推敲出過關方法，而眾人為了揪出間諜，不只比心機還要比演技，第一次同台《飢餓》的孫氏父子，在節目中極力表現，孫協志表示：「要嘛他們父子倆極聰明，要嘛就都是笨蛋！」孫安佐一聽馬上說：「為什麼把我跟他放在一起談。」孫鵬也不甘示弱：「他是我領養的啦。」兩人互虧鬥嘴場面激起火花與看點。

蘿莉塔（左起）、孫安佐、孫鵬、王仁甫、新竹縣長楊文科、孫協志、許孟哲、周宜霈、徐凱西、楊恩緹開心合照。（中視提供）

最後一關製作單位也邀到新竹縣長楊文科與藝人們一同玩遊戲，楊縣長玩起遊戲很有技巧，連孫協志都大讚：「縣長知道要怎麼擋我，你看多厲害！」玩遊戲之餘，縣長楊文科也不忘邀大家到新竹縣參加「秋遊星夜季活動」。遊戲結束後孫鵬談及孫安佐的表現，開玩笑表示：「6歲就知道他是傻瓜了，我忍到今天才講。」父子間幽默互動逗樂現場來賓。《飢餓遊戲》周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )