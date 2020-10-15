淘寶真的要退出台灣了！淘寶台灣(正式公司名稱克雷達台灣分公司)今天(15)上午發出聲明，表示12月31日23時59正式停止在台營運，平台下單、賣家入駐與商品上架等功能今天上午11時起也已關閉。

以下為克雷達台灣分公司（淘寶台灣）聲明全文：

克雷達在108年開始在台服務以來，受到消費者、入駐賣家及合作夥伴的支持，也持續積極努力的溝通和探索新的發展可能性，但經本公司慎重諸多評估後，考量市場環境仍存在許多不確定因素，忍痛決議於今年12月31日23:59正式停止克雷達在台灣的營運。

克雷達所經營的淘寶台灣平台自今(15)日上午11:00起，關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能，並全力協助賣方盡速履行已成立的交易訂單，同步保障消費者與賣家雙方的權益。

我們深刻理解，此艱難決定會帶給所有支持我們的消費者、賣家、聯盟夥伴及公司同仁們失望，克雷達向各位致上最深的歉意，我們將盡一切努力，妥善處理後續各項事宜，保障大家的權益。

最後，克雷達公司誠摯感謝諸多台灣各界的夥伴們，在這段時間裡給予我們的支持與鼓勵，讓我們在充滿挑戰的營運環境中，持續感受到來自各方的善意與暖意，謝謝各位。

淘寶台灣員工合意離職補償方案

克雷達公司自去年落地以來，一直視員工為最寶貴的營運資產，也相當重視所有人才的發展與培育。因此，即便此時克雷達正面臨著這個最痛苦的決定，員工的權益與照護，依舊是公司最重視的環節之一。

為感謝全體員工一路的支持與貢獻，克雷達已規劃妥善的合意離職補償方案，並會和員工逐一協商取得共識，給予員工高於法定資遣費的優渥離職補償金。克雷達期望透過合意離職補償方案，得以保障員工權益，也讓員工在後續求職期間，能穩定維持家庭生計。

此外，克雷達也會妥善安排員工後續就業協助，並提供履歷健檢與履歷轉介的諮詢，且與多家知名專業的人力顧問公司合作，分享合適的相關職缺。

克雷達再次向全體員工致上最深的歉意，也謝謝所有員工一路上的支持與鼓勵。

(中時新聞網)