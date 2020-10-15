吃蛋到底會不會讓膽固醇升高？一直是許多人關注的焦點，有研究發現，每天吃1顆以上的雞蛋，可能與膽固醇高低並無直接關係，但恐增加糖尿病風險，營養師表示，關鍵在於料理方式。

中天新聞 雞蛋上升一位 新版蛋白質選擇序「豆魚蛋肉」

很多人習慣每天早餐都要吃1顆雞蛋，而且常常一天吃不只1顆，《常春月刊》報導，台北馬偕資深營養師趙強表示，雞蛋與健康風險之間的關鍵在於料理方式，水煮少油一定比炒或煎等多油烹調來的健康，如果本身的膽固醇正常，1天吃1至2顆蛋沒有問題，真正可怕的地方在於烹調方式，導致無形中吃下過多油脂。

有研究發現，1天吃1顆以上的蛋，相較於1周低於1顆的群組相較，罹患第2型糖尿病的風險高出42%。進一步分析糖尿病患者，和很少吃蛋的群組相較，1天吃1顆以上蛋的群組糖友，因心肌梗塞、腦中風而死亡的風險高了69％。

報導指出，吃蛋可能不會增加血液中的壞膽固醇，但不少報告指出，蛋攝取量越多，糖尿病及心臟衰竭的風險越高；在糖尿病患者中，發生心肌梗塞、腦梗塞等疾病風險也較高。

趙強指出，類似的研究眾多，但結果不盡相同，1天吃幾顆蛋因人而異，建議一般人1天1至2顆即可，另外還要搭配魚、肉及豆製品等優質蛋白質，維持均衡飲食才是避免攝取過多膽固醇、降低心血管疾病風險的最好方式。

(中時新聞網)