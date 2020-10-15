「拒絕教師過勞」、「捍衛教學品質」，全國高級中等學校教育產業工會今天召開記者會，指108課綱實施1年多來，高達94％高中老師超鐘點授課，甚至有45％每周超鐘點5至9節，高中老師現在都在咬牙苦撐，這種現象若不改善，教學品質堪憂。

為瞭解108課綱對第一線老師的影響，全中教9月11日起，以google表單及紙本填答兩種方式發出問卷，邀請各縣市高中老師填答，目前已有近千份問卷回覆。

「108課綱實施後，高中教師超鐘點授課呈常態。」全中教理事長高孟琳表示，根據他們的調查，94％老師表示目前超鐘點授課，將近50％教師每周超鐘點1至4節，而45％超鐘點高達5至9節。

高孟琳表示，高中職專任教師每周基本授課為16節，超鐘點5至9節，授課時數將增為21至25節，若再加上無法列入授課時數計算的課後輔導或彈性學習授課時數，每周達到23至30節，是基本授課時數的1.5倍到2倍，工作負擔快跨壓垮老師了。

高孟琳進一步指出，108課綱實施後，因為多元選修，87％教師授課科目增加1至5種課程，且高達56.4％老師較過往新增2至5種授課科目。這些新增加出來的課程，會衍生出的備課工作量及備課時間。

而全教總今天也公布對1500位高中老師進行的的調查，結果跟全中教相近。全教總調查指出，在108課綱重視學生適性發展的前提下，班級人數過多造成教師無法滿足學生個別指導的需求；再加上平均每位老師超鐘點數4.65節，以及共備、研習、開發新課程等，有超過92％的教師認為負擔過重。

國民黨立委林奕華表示，108課綱實施後，教育部提高國小教師員額，將每班2.0個教師增加到2.2個，但受影響最大的高中，每班教師員額卻在2.25個原地踏步。她呼籲教育部長潘文忠有魄力一點，增加高中教師員額，解決高中教師過勞的困境。

(中時 )