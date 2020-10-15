隔夜三大美股指數連袂下跌，因美國財長梅努欽擔心，新一輪新冠紓困方案，可能在美國11月總統大選之前都無法出爐。再者，新冠肺炎在歐洲各地又有重大疫情傳出，美國嬌生以及禮來大藥廠又陸續暫停疫苗研發工作，市場悲觀氣氛頓時興起。

原本就開低的KOSPI指數在開盤20分鐘後，出現恐慌性賣壓，大盤一路向下殺至2350點附近才有止跌跡象，隨後，指數震盪向上試圖翻紅。KOSPI目前跌17.45點，跌幅0.73%，暫收2363.03點。

韓國偶像天團BTS防彈少年團，其所屬經紀公司Big Hit娛樂，今(15日)在KOSPI進行IPO(股票初次公開發行)，一開盤其股價氣勢如虹，直奔漲停價位，從13.5萬韓元一路飆到35.1萬韓元，股價一口氣就漲了2.6倍。之後雖有明顯獲利了結賣壓，但其股價始終在相對高檔盤旋。

市場傳出，樂金化學(LG Chem)除了要分拆其電池事業，更欲在2022年成為美國通用汽車(GM)旗下5款電動車電池的上游供應商。樂金化學的新款電池，可望先行使用在通用汽車旗下不同車款中。樂金化學股價盤中表現亮眼，漲幅近2%，暫收639000韓元。

匯率方面，目前1美元可兌1144.97韓元，韓元微升0.63元。

(時報資訊)