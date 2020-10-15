住展雜誌統計，2020年Q3北台灣新成屋、預售屋推案量來到3,320.5億元，比去年同期(3,500.92億元)減約百餘億元，年減幅約5％左右。雖然今年Q3推案量比去年同期略為下滑，但今年前三季累計推案量已達9,405.75億元，則比去年同期(8,804.94億元)成長約6百億元，年增幅約6.8％。住展雜誌研發長何世昌表示，由於房市買氣穩定，建商推案意願普遍高漲，全年預估推案量可望往上調升至1.24兆～1.27兆元，將創下史上第二大量。

何世昌認為，因房市市況表現仍不錯，Q4預期還會有3,000～3,300億元左右的量體會推出，北台灣全年推案量上調至1.24兆～1.27兆元，可望創下史上第二大量，僅次於2013年。目前來看，因買方需求仍旺，若業者廣告媒體釋出得宜，預售市場暫時沒有供過於求的問題，但未來仍要觀察官方會不會提出抑制措施削弱買氣。

北台灣各縣市以雙北市推案成長動能最強，其中台北市今年前三季推案量高達2千4百多億元，比去年同期暴增5百多億元，年增幅接近三成。北市今年首購與換屋型產品推案踴躍，新建案遍地開花，十二個行政區裡有多達十個行政區推案量達百億元以上。僅萬華、中正等兩區低於百億元，而信義、南港與士林等三區案量更超過3百億元。雖然台北房市推案熱到爆表，但豪宅新案卻相對低調，可能要等到明年才有新豪宅大案登場。

新北市前三季推案量來到3,888.88億元，比去年同期小增約130幾億元，年增幅約3.5％。依目前推案量能估算，新北市今年全年推案量很可能衝到5千億元大關。若以推案量高低作排行，新北市前五大行政區依序為新莊、板橋、土城、新店、三重等地，其共通點就是多數案源均來自於新興重劃區。

大台北地區推案明顯量增，而桃竹地區則與去年持平。桃園市前三季推出約1,990億元，距2千億元門檻僅差臨門一腳；桃市以桃園區推案量最多，高達820億元，單一行政區推案量是基隆全市的18倍、或者接近新竹縣市的總合，規模相當驚人。新竹縣市前三季案量約828億元，與去年差不多水準，各行政區又以竹北推案量約320億最多。

(時報資訊)