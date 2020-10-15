京鼎(3413)旗下子公司台灣竹南二廠今日將正式動工，此廠主要為美系大客戶之半導體備品代工，這次投資10億元打造智能工廠，預計2022年第一季試產，3年內產能效益將逐步呈現。

京鼎旗下子公司-承鼎精密，為半導體設備零組件備品耗材及半導體精密機械模組保養維修服務，是美商大客戶關鍵零組件之主要供應商。看好備品商機，在苗栗竹南科學園區打造智能工廠，今日上午舉行動土儀式；此次新廠基地面積4,412平方公尺，地上8層，地下3層。

京鼎對此廠投資金額10億元，預計2022年第一季試產，3年內產能效益將逐步呈現，並可望創造400個就業機會。期能提供品質優異、具價格優勢的產品，同時提升竹南廠在半導體關鍵零組件垂直整合製造能力，提供客戶更完整、更快、更好的技術及交貨能力，一起開拓商機。

隨著在5G、AIoT及電動車需求推動下，整體半導體產業預計仍呈現成長的態勢，在美中科技及貿易摩擦與新冠疫情的衝擊下，造成全球供應鏈重組，京鼎布局兩岸，並擴大在台灣投資增加營運布局的彈性。公司於去年10月取得竹南科學園區生產基地；並獲得經濟部投資業務處的優惠貸款補助，讓籌建新廠過程順利。

展望未來，京鼎看好在疫情逐步趨緩及美國選舉過後美中關係明朗化的前提下，隨著半導體市場應用多元化及晶圓廠數量持續增加下，帶動半導體製程設備資本支出成長及零件備品商機。此外，在原有蝕刻及薄膜的CVD設備外，於去年及今年也在ALD及PVD設備業務有所進展，加上大陸半導體產業在地化效應，將帶動京鼎於半導體製程設備模組及非製程自動化設備需求的成長。

(時報資訊)