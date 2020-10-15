聯合國人權理事會（UNHRC）13日改選部分成員國，中國大陸、俄羅斯、巴基斯坦、古巴等人權不彰的國家順利選。我外交部對中國大陸在聯合國人權理事會再度獲選感到遺憾，中國大陸並無資格在人權議題上扮演領導角色。

外交部發言人歐江安表示，大陸政府長年迫害人權，受到民主國家及國際輿論的強烈批判，光是今年9月至今，即已有7位聯合國人權特別報告員在「聯合國人權高專署」(OHCHR)網站公開他們致大陸政府關切中國大陸港版國安法違反國際人權法的聯名信函；321個國際人權團體聯署致函聯合國秘書長等聯合國高層官員，呼籲就中國大陸人權成立國際人權監察機制；39國在聯合國大會第三委員會發言敦促改善新疆及香港人權。這些事實充分說明，中國大陸並無資格在人權議題上扮演領導角色。

歐江安指出，聯合國人權理事會的宗旨為促進和強化全球的人權保護工作，解決造成侵犯人權的情形並提出建議，另也就所有需要關注的人權問題進行討論。

歐江安說，外交部期許該理事會的所有成員都能善盡職責，並從保障自身國內人權開始，充分尊重並保障言論自由、宗教自由及集會自由。外交部也籲請聯合國所有會員國及國際社會密切關注並持續審視中國大陸在人權理事會的相關作為，切勿任由中國大陸藉由擔任人權理事會成員，進一步損害人權的普世價值。

(中時 )