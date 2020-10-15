國民黨團公開衛福部9月4日食安諮議會議紀要。（趙婉淳攝）

政府8月28日宣布明年元旦開放瘦肉精美豬，但直到9月4日才召集專家召開食安諮議會，國民黨團今天公開當天會議紀要，直指15人與會有10人反對，不料政府隔天仍公布萊劑殘留容許量，簡直把專家學者當塑膠。行政院長蘇貞昌明天將赴立法院施政報告，屆時除了要求蘇揆為開放萊豬政策道歉外，更主張公開資訊會議紀錄與影音檔，「不公布絕對不審查」。

衛福部9月4日召開食品衛生安全與營養諮議會，國民黨團近日向衛福部索取當天開會紀錄，一開始衛福部僅提供2頁會議紀錄，經要求才提供17頁的會議紀要，但與會的專家學者身分均以代號稱呼。

國民黨團總召林為洲表示，當天有15名專家與會，其中有10人發言反對，有人完全反對瘦肉精美豬進口，也有人認為Codex標準不適合台灣，即便大部分專家學者抱持反對意見，但衛福部卻把他們當塑膠，隔天直接公布豬的肌肉、油脂及其他部位的萊劑容許量為0.01ppm。

林為洲批評，衛福部遲至今天都不敢公布諮議會開會內容，這不叫黑箱什麼才叫黑箱？會中引用成大教授李俊璋的健康風險評估報告，李本人說明後不願背書，先行離席。

國民黨團書記長林奕華質疑，衛福部以9萬9990元委託李俊璋進行國人食用萊豬的健康風險評估，規避公開招標程序，之後又召開位階低於風險評估諮議會的食安諮議會議，會中專家學者多有疑慮或表達不贊成立場，還有人直言「若沒有做任何處理，就是不負責任，我無法背書」。

林為洲說，明天行政院長蘇貞昌將赴立院施政報告，不僅要求蘇揆為開放萊豬道歉，還要求他應公開諮議會議的會議紀錄與影音檔，他批評，連會議內容都不敢公布，如何讓民眾相信政府有能力進行標示管控與邊境管理，「不公布的話，絕對不審查」。

(中時 )