Apple新機iPhone 12即將登場，神腦15日宣布，首波預約從10月15日上午10點開跑，神腦會員預約iPhone 12，獨家享最高保障10,000元碎屏險，或享獨家超神首購禮（市價3,560元），刷指定銀行信用卡可再享1,000元刷卡回饋金。

神腦表示，不只Apple推5G新機，各品牌紛紛推出5G新機搶市，高單價的手機使用者時常得提心吊膽、小心翼翼，深怕新機受一點傷害。神腦國際打破以往手機投保只能在臨櫃辦理的限制，攜手子公司神揚保代共同推出「行動裝置線上投保服務」，於10月15日起在神腦生活網站正式推出上線。

現代人使用手機頻繁，可說是生活必需品，三不五時滑兩下，平均每天長達五分之一的時間都被手機佔據，但機不離手的狀況，也造成手機維修率暴增，才花好幾萬塊買新機，常見螢幕就摔壞案例層出不窮。每個人使用習慣不同，手機面臨許多意想不到的風險，像是騎車族很可能手機滑落摔壞或是遇雨進水，通勤族交通時間使用手機，急忙之下摔到螢幕破裂，甚至被偷竊。

據統計，最常見的手機維修狀況前三名為：螢幕破裂、鏡頭損壞、觸控失靈，像是iPhone 11 Pro max螢幕面板維修價，在官網高達萬元，面對高額維修費，常使消費者頭疼。

神揚保代線上保險代理安達產險公司的行動裝置保險，保障範圍包括：行動裝置意外毀損、輾壓、破裂，一年內享有上限3次維修及置換服務（若為置換服務，消費者需支付自負額）、行動裝置被偷竊或被搶的新機置換服務、盜打損失通信費用限額5,000元的保障內容，保險期間長達一年。如需要理賠維修，消費者可至全台300間神腦生活門市申請維修、理賠。

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