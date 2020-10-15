研發國內電動機車龍頭Gogoro的睿能創意公司，14日傳出營業祕密外洩案。睿能林姓主管去年離職後帶走10名前同事，另創辦湛積公司，不僅開發同款電動車電池，連技術規格都與Gogoro幾乎一樣；新北地檢署昨搜索，訊後依違反《營業祕密法》聲押石、戎姓工程師，法院裁定20萬、40萬元交保，另林姓主管與4名員工5到20萬元交保，其餘3人請回。

Gogoro在全球電動機車市場居領先地位，也是國內少數成立不到10年、但估值10億美元以上的「獨角獸公司」，目前國內電動車關鍵的動力系統，均由該公司獨立研發。

原任職Gogoro的林姓、涂姓、戎姓等10名員工，分別擔任主管、工程師等職位，去年10月離職，疑受林姓主管邀集創立同樣生產電動車的湛積公司，不僅開發同款電動機車電池，連技術規格都與Gogoro相仿，Gogoro得知後，懷疑前員工竊取公司機密，憤而提告。

新北地檢署13日指揮新北市調查處，兵分多路前往員工住處與湛積搜索，查扣筆電等證物，約談10名員工到案。經漏夜複訊，檢方昨上午諭知湛積公司林姓創辦人20萬元交保，其餘4名員工獲5萬到20萬元交保，另2名工程師涉竊關鍵技術，罪嫌重大遭聲押禁見；法院下午分別裁定20萬、40萬元交保，另3人無保請回。

商戰演變為間諜戰，Gogoro與專營電動化系統解決方案與服務的湛積公司，昨都表示靜待調查。Gogoro表示，一向以研發聞名市場，如有人損害公司智慧財產權，會全力捍衛。

湛積則透過委任律師解釋，提告人當初與勞方約定的機密資訊範圍包山包海，等同所有非公開文件或資訊都是營業祕密，與法律規定有落差，待司法公斷。

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(中時新聞網)