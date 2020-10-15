這個月31日就是一年一度的萬聖節，不少人都會精心打扮，和朋友們一起度過快樂的節日，很多父母為了學校的活動，也會絞盡腦汁幫小朋友們變裝，每年都有許多極具創意的造型，讓網友們超級佩服。不過，近日台南一間幼兒園就公開表明「不過萬聖節」，更點出6大理由讓家長看了都狂讚是「唯一清流」。

臺南市立第四幼兒園13日時，在官方臉書發文，向家長公告園方今年不會舉辦萬聖節活動，還列出了幾項原因，分別為：「我們沒教英文」、「萬聖節的糖果對身體不好」、「萬聖節裝扮讓某些小孩太興奮，容易受傷」。

除此之外，幼兒園也分析了節日的特性，指出：「萬聖節的『不給糖就搗蛋』跟我們教小孩禮貌衝突」、「因為我們沒過清明跟中元節，所以沒必要過外國鬼節」、「聖誕節感恩的氣氛比較適合幼兒園」。

貼文發布後立刻引起網友們熱議、轉發，很多人前來朝聖留言，有不少家長都和幼兒園抱持著相同的看法，「萬聖節真的是搞死父母、老師的無意義又傷身的活動，不跟風真是明智之舉！」、「真的，嚇人+討東西不是我喜歡的文化」、「超級支持，只是商人削爆的日子」、「讚讚！萬聖節打扮只是累死家長而已，變成家長間的競賽」。

但也有些人質疑其他的節日幼兒園是否會過，園方對此也出面解釋：「聖誕節、過年、母親節、端午節、元宵節都會過，感恩性質跟認識傳統節慶是必要的」。

(中時新聞網)