據美國之音報導，美國國務院美東時間14日正式向國會遞交評估報告，就違反香港《基本法》的個人和機關提供觀察名單，美國行政部門可依照名單內容考慮予以制裁。此舉同時被視為對國際金融機構的一種警告，若持續與遭到點名的個人持續進行業務往來，這些金融機構或將面臨制裁。

美國國務院這份報告中，除了沒有前香港警務處處長盧偉聰外，其它提及的10人與財政部8月所公佈的制裁名單相同，也意味著這10人被貼上「二級制裁風險」的標籤。

這10名二度遭美國政府點名的官員包括：香港特首林鄭月娥、特首辦公室主任兼國安委秘書長陳國基、保安局局長李家超、律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衛和警務處處長鄧炳強等6名香港官員，還有大陸全國政協副主席兼國務院港澳辦公室主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧和駐港國安公署署長鄭雁雄等4名中國大陸官員。

美國總統川普今年7月14日將參眾兩院一致且迅速通過的《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）簽署生效。同一天，川普還簽署了一項行政命令，要求美國政府須在15天內採取行動，終止香港的特殊地位待遇。

根據《香港自治法》，美國國務院在法案生效90天內經咨詢財政部長後，應向國會有關委員會和領導人提交一份報告，指明未能履行《中英聯合聲明》和《基本法》對港人義務的個人和實體以及與其進行「重大交易」的金融機構。10月14日為美國政府提交首份報告的最後期限。

參眾兩院外交關係委員會證實，國會方面已收到來自國務院有關香港的評估報告。眾議院外委會不願具名的幕僚表示，接下來國會將聽取有關簡報，並持續進行監督職責，推動全面落實《香港自治法》的所有內容。

《香港自治法》生效後國務院提交給國會的首份報告列舉了十名侵蝕香港自治狀態的個人，並詳述每位官員被點名的原因。

美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）在報告公佈之後發表聲明表示，「中國共產黨有系統地毀棄北京在聯合國登記的條約中承諾給香港和世界的自治。通過施加國家安全法，中國共產黨摧殘了香港的民主機構、人權、司法獨立和個人自由。」這份報告的公佈突顯美國持續反對北京蓄意侵蝕香港人的自由並施加中共壓迫政策的行為。

(中時 )