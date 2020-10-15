針對美國含有萊克多巴胺的豬肉將開放進口，民團今與教育團體、家長團體等今要求立法明訂校園禁萊豬，學童食安要入法保障。全國家長會長聯盟代表吳青芬指出，教育部雖發函各學校一律不得使用萊豬，但如果萊豬進入校園，卻只罰3萬元，罰則太輕，無法保障學生吃到安全的食物，呼籲立法單位負起責任，立法禁止萊豬進入校園，並加重相關罰則，保障學童吃得健康。

日前教育委員會否決校園禁用瘦肉精提案，另由民進黨委員提案加強督導食安，台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟質疑，難道立法院指示行政部門的督導機關，今串聯全國教育產業總工會、桃園市教育產業工會、全國家長會長聯盟等舉行記者會，要求執政黨有必要將萊豬的食安立場說明清楚，並呼籲立法明訂禁止瘦肉精進入校園食材。

全教產理事長林碩杰表示，加工肉品難以溯源，可能透過各種管道進到學校營養午餐，教育部公文下令禁用萊豬，可能變唬弄話術，要求立法明訂，校園營養午餐必須瘦肉精零檢出，同時加重罰則。

吳清芬說，根據現行罰則，如果廠商使用不該用的肉類，將開罰3萬元，罰則非常輕，身為家長立場很簡單，就是希望孩子吃到安全的食物，這很難嗎？為什麼政府要開放萊豬，卻告訴人民可以自行選擇不要買，請執政黨把萊豬立場說清楚。

台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠說，民進黨立委在立法院教育文化委員會否決校園禁用萊豬提案，黨團幹事長鄭運鵬說要用科學完整方式說明，今公開邀請鄭運鵬公開辯論，雙方針對萊豬健康風險危害跟立法委員立法相關議題辯論，希望鄭運鵬出面說明執政黨對萊豬進入校園的立場。

民團強調，衛環委員會日前公聽會中，專家具體提出有精神毒性、自閉症等風險，一旦萊豬進入校園，健康風險提高非常多，呼籲立委要將校園禁止萊豬立法，別只是發出無罰則僅函請，完全無法法律效力規範的廢紙空話。

12:10 江昭青（手機版） @jimmy 好

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