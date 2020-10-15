一名男子阿儒(化名)在今年2月，假冒中國醫藥大學教授知名，隨機向1名女上班族在公司搭訕，表示看到女方身上揹有許多嬰靈，導致她運勢、感情不順，因為自己懂得法術，可以幫忙驅趕嬰靈，該名女上班族竟然就跟隨著阿儒到附近公園內作法，阿儒在現場表示女方胸部一大一小，必須要摸一下，把壞東西抓出來，接著就強抓女方雙乳，事後還向女方收取4800元作法費，女方事後驚覺被吃豆腐而報警，台中地院依強制猥褻將阿儒判刑8月、詐欺罪判刑4月。

根據判決書記載，男子阿儒在今年2月21日中午12時許，獨自前往A女位在臺中市東區之上班地點，假冒中國醫藥大學陳姓教授名義向A女搭訕佯稱：女家人曾經在年輕時候墮胎，現在有嬰靈跟在她身上，還對A女說，「妳目前運勢不順，工作壓力大，都是嬰靈作祟，我願意協助幫忙將嬰靈趕走。」並改善A女家人與男友間之關係。

A女聽聞後竟然信以為真，同意與阿儒單獨外出詳談後續改運事宜。當天中午12時30分許，儒與A女步行抵達臺中市一處公園土地公廟旁草地時，假藉要開始作法驅逐嬰靈，先要求A女坐下，阿儒則坐在女方對面的台階上，要求A女在胸前雙手合十，閉上眼睛，接著點燃香菸在甲女身上比畫作法，還當場佯稱：「妳的胸部一大一小，所以要摸一下妳的胸部，把壞東西抓出來。」

阿儒說完，立刻以其右手抓甲女之右胸，A女一時害怕立刻立刻閃開，並要求阿儒停止，阿儒這時假裝鎮定，又對女方說今天作法就到此為止，隨即起身步一起返回上班地點，途中，阿儒竟向A女索取作法費用新臺幣3600元，加上改善A女與男友關係的費用1200元，共4800元，若沒支付，等於白作法，嬰靈就會被放回去，A女聽聞後擔心受怕，就將現金4800元放在紅包袋內交給阿儒，事後A女察覺有異，請男友報警處理後，警方才循線逮捕阿儒到案。

法官審理後認為，阿儒為滿足個人色慾，利用女子對民俗宗教之事敬畏、好奇之心理，假藉作法驅逐嬰靈名義，對甲女強制猥褻得逞，造成甲女心理上創傷，台中地院依強制猥褻將阿儒判刑8月、詐欺罪判刑4月。

(中時新聞網)