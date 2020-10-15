罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前連署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。今日「罷捷總部」將於衛武營都會公園、五甲肯德基旁擺攤，罷捷總部發言人徐尚賢也表示目前需要大家提供糧草，多多支持罷捷小物，幫助罷免行動成功；消息一出，不少韓粉心急如焚，擔憂因糧草不足導致行動失敗。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」昨晚發文：「罷捷總部10/15 向外擺攤資訊：衛武營都會公園（輜汽路與新康街T字路口），15:00-18:00；五甲肯德基旁，面向小北百貨右手邊（五甲三路與五福二路T字路口）的炸雞店大姐可替罷捷總部收件，每日13:00-20:00。」

徐尚賢日前在「台南市韓友會第一屆第二次會員大會暨授證典禮」演講時，大聲疾呼目前罷捷行動已進入第二階段，非常需要更多志工與糧草支援，希望大家多多力挺，好讓世人知道他們為了公平正義什麼都能溝通，就是只有「放棄」兩個字不能接受；他們為了理念，無論面對任何阻礙，也將毫無畏懼、循序漸進，更重要的是永不放棄。

此外，挺韓網紅「杏仁哥」昨日也現身鳳甲國中旁的罷捷連署臨時攤位，呼籲響應罷捷的「公義之士」多多支持「清捷系列」商品義賣活動，為罷捷活動提供糧草支援。網友紛紛留言：「糧草不足怎麼辦？會不會失敗？」「大家千萬不能輸在這一哩路」、「加油！」「杏仁哥好棒！」「庶民加油！」「罷免她，看了就討厭」、「加油加油！一定要成功，清捷大隊肯定會要把她清捷溜溜乾乾淨淨，一個垃圾都不留！」「高雄人加油！」「鳯山人千萬別給中壢人笑」。

(中時新聞網)