東陽第三季轉虧為盈 單季稅前淨利3.48億元 11:432020/10/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）甩開新冠肺炎疫情衝擊，自結9月合併稅前淨利1.10億元，累計第三季稅前淨利3.48億元，較第二季轉虧為盈，營運獲利逐步恢復往日水準。東陽累計前九月合併稅前淨利為6.75億元，每股稅前淨利1.25元。 東陽總裁吳永祥表示，各廠持續整理整頓，加快生產排程，穩定出貨，迎接第四季產業傳統旺季。 (工商 ) #東陽 #轉虧為盈 #稅前淨利 #合併稅前淨利 #單季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健全財務結構 定穎減資案拍板 04:092020/10/15 證券．權證 台灣權王－PS5預購熱 鈺太創惟迎追單 04:092020/10/15 證券．權證 東風IPO募逾200億人民幣 寫創業板之最 04:092020/10/15 全球財經 報價喊漲 聯詠、矽創權證看俏 04:092020/10/15 證券．權證 《半導體》均華重返成長軌道 H2營收將優於H1 11:072020/10/15 財經 i12充電線外層覆材 傳力麗供應 04:092020/10/15 證券．權證 操盤心法－美股選前仍有變數 台積法說牽動後市 04:092020/10/15 證券．權證 全台30年屋齡423萬戶，全國商總龍頭籲加速《都市更新條例》修法 03:102020/10/15 寶島 產險信評 九穩定三負向 04:092020/10/15 金融．稅務 熱門股－偉詮電 股價飆五年新高 04:092020/10/15 證券．權證 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 台積電狂爆了！日化學大廠搶單 頭一遭來台設廠 - 要聞 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 淘寶台灣年底掰了 今天11時起關閉平台下單 - 財經 台積法說行情...總在當天過後 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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