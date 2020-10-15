東陽（1319）甩開新冠肺炎疫情衝擊，自結9月合併稅前淨利1.10億元，累計第三季稅前淨利3.48億元，較第二季轉虧為盈，營運獲利逐步恢復往日水準。東陽累計前九月合併稅前淨利為6.75億元，每股稅前淨利1.25元。

東陽總裁吳永祥表示，各廠持續整理整頓，加快生產排程，穩定出貨，迎接第四季產業傳統旺季。

(工商 )

#東陽 #轉虧為盈 #稅前淨利 #合併稅前淨利 #單季