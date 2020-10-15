道奇王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）原本要在G2先發出賽，不過因為背部痙攣的老問題只好延後，今日道奇以15比3血洗勇士，目前以1勝2敗落後，賽後宣布柯蕭將擔任明日先發，而勇士正處於投手深度不夠的危機中，明日由菜鳥威爾森(Bryse Wilson)先發，也是他生涯首度於季後賽出賽。

由於柯蕭舊傷復發，道奇前2戰都輸球導致壓力相當大，總教練羅伯茲(Dave Roberts)透露今日有和柯蕭談話，「跟他談過之後發現他想很開，顯然我們今天的處境已經比昨天好了。」道奇今日對上勇士搶回1勝，要逆勢奪國聯冠軍並非不可能。

即使柯蕭上場出賽球速明顯下滑，不過總教練羅伯茲表示自己並沒有感受到，而在這關鍵時刻，道奇要倚靠這名經驗豐富的左投來帶領道奇在G4扳平勇士。

相較道奇陣中還有柯蕭這名強投，勇士的先發投手深度顯然不足，今日萊特（Kyle Wright）0.2局失7分、戴頓（Grant Dayton）2局失8分，最後只好動用菜鳥右投伊諾亞(Huascar Ynoa)，繳出中繼4局無失分的成績，伊諾亞原本要協助威爾森明天隨時在牛棚待命，不過今日投手群爆炸，打亂教練團計畫。

萊特成為勇士隊史中第5位在季後賽先發不滿一局就退場的投手，勇士再贏2場就能進世界大賽，但現在不得不面對今年整季輪值深度不夠的事實。

勇士將第4戰先發交給22歲新秀威爾森，他在今年例行賽主要擔任中繼，只在最後6天內擔任過2場先發，8局投球失1分拿到1勝，而明日也是他生涯首度於季後賽登板，而且是以先發身份，勇士預計將採投手車輪戰來迎戰道奇。

(中時 )