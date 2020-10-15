今年再過三個月就結束，中華民國星相學會副理事長小孟老師分享，5個星座的人在今年倒數2個月發財發到爆，不但會有貴人相助，還有機會加薪、獲得意外之財，想要嘗試投資的人也可多加嘗試！

第五名、天秤座【投資獲利，掌握天時】

2020年的倒數兩個月對天秤座來說，會開始對投資理財這方面的資訊有想法及感興趣，希望透過要研究這方面的資訊來增加財路，同時也會認識與這領域的相關的人，可以透過教學相長來增進自己的理財知識。

第四名、獅子座【正財大發，偏財當心】

倒數兩個月獅子座的財運需要靠正財，尤其你在工作中會有不錯的表現，若能好好努力在職場上的收穫也會有機會增加；但偏財部份獅子座可要非常的小心，容易會有判斷錯誤的感覺，要投資前可請相關專業人員給一些意見再作投資。

第三名、魔羯座【股票基金，找到財源】

摩羯座的人善於挑戰，投資也希望能快速看到成果，因此覺得定存太慢，偏好錢滾錢的方式獲利，而從高風險投資中獲利，所得的成就感會讓你很開心，而今年倒數2個月會找到購買基金、股票能錢咬錢，與朋友吃飯時有人報明牌一定要仔細聽，可能會賺錢，此外年底這兩個越適合投資股票類型，也可嘗試研究龍頭股，有機會獲利成功。

第二名、處女座【人際桃花，口福運強】

今年最後2個月朋友請客的次數變多，朋友拜訪時也會準備水果和食物，讓你減少花費；工作有應酬，也會有人替你買單；想買菜的婆婆媽媽，老闆也會多送一些蔥、一把菜，雖不多但不無小補；另想買股票的人，建議可投資與美有關的類股或文創類股，會讓你財運開紅盤。

第一名、射手座【付出回收，財神擁抱】

射手座在財運方面正財大於偏財，可在工作上好好表現，會受到賞識加分；想談薪資與福利的人也能在未來一個月與上司談判，有機會收到好消息；此外，想向老公多要些私房錢的人，也可以嘗試與老公多要點，只要合理老公一定會給你。

【本文獲小孟老師授權】

(中時新聞網)