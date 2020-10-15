淘寶台灣2019年第4季在台灣成立、營運，但經濟部投審會調查認定阿里巴巴對克雷達具有控制能力，未依中資來台投資相關規定申請許可而違反兩岸條例，除了罰款外，並限期在6個月內撤回投資或改正。今天淘寶台灣正式發出聲明，決定今年12月31日結束在台營運，並提出對淘寶台灣員工合意離職補償方案。

克雷達（淘寶台灣）今天表示，在2019年開始在台服務以來，受到消費者、入駐賣家及合作夥伴的支持，也持續積極努力的溝通和探索新的發展可能性，但經慎重評估後，考量市場環境仍存在許多不確定因素，忍痛決議於今年12月31日23:59 正式停止克雷達在台灣的營運。

克雷達所經營的淘寶台灣平台自今日上午11:00起，關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能，並全力協助賣方盡速履行已成立的交易訂單，同步保障消費者與賣家雙方的權益。

克雷達表示，自去年落地以來，一直視員工為最寶貴的營運資產，也相當重視所有人才的發展與培育。因此，克雷達已規劃妥善的合意離職補償方案，並會和員工逐一協商取得共識，給予員工高於法定資遣費的優渥離職補償金。克雷達期望透過合意離職補償方案，得以保障員工權益，也讓員工在後續求職期間，能穩定維持家庭生計。

此外，克雷達也會妥善安排員工後續就業協助，並提供履歷健檢與履歷轉介的諮詢，且與多家知名專業的人力顧問公司合作，分享合適的相關職缺。

(時報資訊)