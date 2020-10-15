美股消息面：

1.美國9月最終需求生產者物價指數（PPI）較8月升高0.4%，超出市場預期的月增0.2%，並高於8月的月漲0.3%。與去年同期相比，9月PPI升高0.4%，超出市場預期的年增0.2%。不計食品與能源價格的最終需求PPI月漲0.4%，超出市場預期的月漲0.2%，並與8月的月漲0.4%持平；與去年同期相比則上漲1.2%，高於市場預期的年漲0.9%。不計食品、能源與貿易的最終需求PPI月漲0.4%、年漲0.7%。

2.美國9月生產者物價漲幅超出市場預期，使避險情緒降溫，美元匯率在創下3周最大單日升幅後面臨回吐壓力，惟歐洲新冠肺炎疫情急速升高，帶動美元兌歐元走高。周三美元指數尾盤跌約0.2%。

3.市場預期美國上周原油庫存因颶風來襲而減少，以及石油輸出國組織與減產盟國OPEC+履行減產承諾，帶動原油價格走高，惟歐洲的新冠肺炎疫情嚴竣，使油價漲幅受抑。周三紐約期油收漲84美分或2.1%，為每桶41.04美元。倫敦布蘭特期油收漲87美分或2%，為每桶43.32美元。

(時報資訊)