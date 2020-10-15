台灣新冠肺炎疫情穩定，上半年度因疫情延滯的活動展覽也紛紛在這幾個月舉辦，數字(5287)旗下打工平台小雞上工發現，近兩個月活動類短期打工職缺較暑期翻倍成長，像是周年慶、婚紗展、戶外市集等，也讓這段時間出現大量活動零工職缺，光是9月至今就有2,000多個工作機會，粗略估計，光9～10月就能創造高達500萬元的零工商機。

小雞上工表示，往年都是暑假會出現較多這種短期活動的零工職缺，但由於受限場地檔期或是廠商對於疫情仍在觀望的態度，因此反而是9月過後這類職缺大幅增加，整體來說較暑假期間增加一倍以上，與去年同期相比也增加4成。

活動類打工的薪水通常較一般打工高，像路跑活動工讀生就有高達200元的時薪，且多數有像是便當或是點心可吃的額外福利，一直以來都為打工族的喜好打工前幾名。

如何能把握這波活動職缺潮，在這類打工面試時獲得青睞？小雞上工提出3個建議：一.10點～13點黃金時段，抓緊時間投遞；二.時間彈性能多次配合更容易被選中；三.雇主都會希望打工族自己準備服裝，因此白襯衫黑褲不可少。

(時報資訊)