日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)受惠暑期消費暢旺及展店效益顯現，2020年第三季合併營收雙位數「雙升」創6.89億元新高。展望後市，公司本季預計再新展3～4家店，並首度推出台灣獨家銷售的外帶便當，力拚持續挹注營運成長動能。

亞洲藏壽司9月17日以每股55元轉上櫃掛牌，雖一度衝上120.5元，惟隨後便一路走跌拉回，近期於73～85元區間震盪。昨（14）日收盤上漲2.85％至79.3元，今（15）日持平後欲振乏力，在賣壓出籠下一路走跌，盤中下跌2.14％至77.6元，表現偏弱。

亞洲藏壽司9月自結合併營收2.21億元，雖月減9.53％、仍年增達48.11％，續創同期新高、並創歷史第3高。帶動第三季合併營收6.89億元，季增達38.22％、年增達29.57％，改寫歷史新高。累計前三季合併營收16.99億元、年增達26.45％，續創同期新高。

亞洲藏壽司受新冠肺炎疫情衝擊，單月營收於4月落底，隨後在疫情趨緩帶動來客數回流，配合展店效益顯現、暑期內需消費暢旺帶動，使7、8月營收連2月改寫新高，9月雖因暑期結束而轉淡、亦持穩歷史第3高的高檔水準，帶動第三季營收改寫新高。

亞洲藏壽司今年展店速度加速，已陸續開出三重捷運路、高雄草衙道、竹北文興、宜蘭新月、新莊宏匯、信義ATT及台南Focus等7家店，昨日再宣布將進駐大直ATT 4 Recharge，自27日試營運、預計11月3日正式開幕，將全台店數一舉推升至30家。

亞洲藏壽司表示，公司看好大直商圈的交通機能與集客力、鄰近內湖科學園區與住宅區的環境優勢，以及捷運文湖線和周邊交流道等相關設施帶來的加乘效益，預期大直ATT店將可成為周遭居民和上班族消費購物後飽餐的新選擇。

同時，亞洲藏壽司看準上班族群工作忙碌、外帶用餐需求較高，對此嚴選多款高人氣食材、精心研發8款台灣獨家的「KURA弁」美味便當，預計20日起於台灣1號店的南京松江店外帶限定開賣，預期有助於增添營運成長動能。

而亞洲藏壽司籌備新店計畫持續，目前已確定有桃園新埔、豐原太平洋2家新店進入倒數階段，預計將在11月上旬及下旬陸續展開試營運。同時，在台北市亦有新店籌備中，有機會趕在年底前試營運，今年全台店數可望續增至32～33家，持續挹注營運成長動能。

投顧法人認為，亞洲藏壽司在展店效益顯現下，今年營收成長無虞，但因展店成本高、初期認列費用較多，如何在展店之餘控管成本攤提，使獲利維持一定水準、發揮規模經濟效益，為左右股價能否轉強關鍵，短期關注第三季營運能否順利轉虧為盈。

亞洲藏壽司先前預期，今年底全台店數可望突破30家，首階段目標為3年內將全台門市拓增至50家以上。同時，公司亦將審慎評估海外市場，鎖定中國、東南亞等海外市場，目標3年內在海外開出首間門市，朝長期在亞洲地區達200家店目標前進。

(時報資訊)