自行在網路揪團登山，風險評估真的要做好！一名女山友分享差點在高山送命的經歷，一行5人自組團爬嘉明湖，途中3名隊友先走，女山友與另名隊友按計畫、預定時間抵達紮營地，卻始終不見3人蹤影，一度擔心隊友出事；且因帳棚、爐頭被3名隊友背走，2名女山友靠其他山友義氣贊助才得以保命。事後發現，3人沒按照計畫、違規在嘉明湖畔紮營，也沒來找人，讓被丟包的女山友忍不住質問：「你們有想過後果是兩條命嗎？」。

一名女山友在臉書社團《登山借問站》發文表示，她們一名5人自組團從戒茂斯上嘉明湖，出發前約定好由其中2男1女背公帳，但10月10日從新武呂野溪營地出發到嘉明湖獵寮營地紮營的行程，背公帳3人先行快腳出發，原PO和另名女隊友則是按照預定時間、計畫，抵達獵寮營地，卻沒看見3人身影也沒見到帳棚。

原PO焦急地在原地等，見到從嘉明湖下來的山友就詢問有沒見到3人，直到傍晚約4點半，終於確認3人在上面，原本2人想上去尋找，卻被其他山友以「上面紮營不合法且起霧摸黑上去不安全」勸阻。

而沒帳棚也沒爐頭的原PO與女隊友，幸好遇上商業團熊出沒，領隊熊大自己睡天幕，把帳篷讓給她們睡才度過當夜。

隔天原PO碰上這3名隊友，對方表示有請其他山友傳口信。不過原PO仍質疑：「帶著所有的帳篷跑了，沒有留帳篷跟爐頭給我們也沒有下來找我們，如果我們不是遇到其他山友出手相助，你們有想過後果是兩條命嗎？」。

遭指控丟包隊友的女子則在另個臉書社團《登山健行自組隊》回應，表示當時3人不確定獵寮營地位置，才會繼續往上爬，且認為另2人應該追得上她們，所以沒下去找人。

其他山友看了原PO經歷忍不住表示：「太誇張了！還好妳們平安下來了！」、「不要跟不認識的人自組去爬山，很危險的！」、「平安下來就好!! 下次自己東西自己揹」、「幸好妳們平安無事，也幸好妳們這次走的是熱門嘉明湖，及時遇上眾多山友協助 若是冷門路線可能就沒這運氣了。在高山沒帳篷=失溫丟命，ABC這三人根本泯滅人性 拋棄隊友 只顧及自己玩樂」。

(中時新聞網)