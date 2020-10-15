行政院長蘇貞昌上午在行政院會聽取經濟部「投資台灣三大方案成果」報告，蘇揆表示，投資台灣三大方案的投資金額從一開始的370億、3,700億、8,300億，到現在已經突破1.1兆元，預估至今年底前可落實的金額，就超過6200多億元，可帶來的就業機會，超過9萬4千多個。

「投資台灣三大方案」從去年推動至今，蘇揆表示，在六都中，桃園、台中、高雄，投資金額規模都在2千億元左右，創造的就業人數也都在1萬5千人以上；另外，光今年就2次加碼投資、擴大產能的廠商，也有好幾家，這就是中央一個好的政策，地方一起齊心來參與推動，廠商也熱烈響應，結果就是廣大國人都受惠。

蘇揆也說，他非常感謝、肯定經濟部及相關部會及地方政府的共同努力。三大方案審核通過的廠商家數，一路從13家、73家、280家，成長到現在己經將近700家了；投資金額也從一開始的370億、3700億、8300億，到現在已經突破1.1兆元，預估至今年底前可落實的金額，就超過6200多億元，可帶來的就業機會，超過9萬4千多個。

蘇揆表示，上個月亞洲開發銀行(ADB)，或是前幾天國際貨幣基金（IMF）所做的經濟預測，都指出台灣全年經濟成長率是亞洲四小龍唯一正成長；我們不僅穩住經濟，還能在逆勢中突圍成長，實在很不容易，大家的努力、被世界看見。

蘇也強調，我們必須把握這次全球供應鏈重組的契機，持續藉由投資台灣三大方案驅動投資，運用台灣自身的優勢，發展6大核心戰略產業，建構台灣成為全球高科技研發、綠能研發、高階製造以及半導體先進製程中心，替未來數十年的經濟發展打下穩固基礎。

(中時 )