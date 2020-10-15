李姓女大生今年7月佯裝Coser，在台北圓山花博公園的動漫展，沒穿內褲當眾掀裙露出「黑森林」，引發軒然大波，遭檢方依公然猥褻罪起訴。台北地院今開庭，法官勸她認罪換緩刑，但李女否認犯行，辯稱她是在變換姿勢時不小心露出，沒有打算給別人看，卻被仇人偷拍放上網，應該是偷拍的人涉犯妨害祕密罪才對。

李女7月5日出現在花博公園的台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」，沒穿內褲、掀裙子露出「黑森林」給人拍照，照片後來在網路上瘋傳，有人看不下去報警檢舉。李女到案辯稱，她習慣不穿內褲出門，當天也只是給攝影師男友拍攝，無意讓其他人看。

不過，照片在網上瘋傳後，李女見網友群起撻伐，曾在臉書上回覆：「我就是在做自己，沒有什麼好道歉的。這是個臨時起意的社會實驗，看看我這個沒出角的人露一下，會發生什麼事，C圈有多亂。」檢察官認定她有主觀犯意，依公然猥褻罪將她起訴。

北院今開庭，法官一開始告訴李女，公眾場合裸露私處，不論男女都違法，不是自己認為沒問題就好，因為會讓其他人感到不舒服，「妳還在念書，未來還有路要走，如果認罪，可以和檢察官討論，看檢方是否同意給予緩刑。」

但李女堅不認罪，辯稱當時她是要給駱姓男友拍照，在喬姿勢，以她的角度無法知道自己有沒有露出臀部，又因與駱男有段距離，第一時間沒聽清楚提醒，才沒反應過來；至於露出陰部的照片，當時她正在調整姿勢，剛好被人偷拍到，她並沒有打算要給別人看，雖然可能有點暴露，但法律沒有禁止不穿內褲。

李女說，應該是偷拍者涉犯妨害祕密，且偷拍者是之前與她有過節的「冤家」，懷疑是藉此事報復。至於臉書的留言是在「不公開」社團裡，該社團就是個反串社團，裡面的人都在講笑話，並非所有發言都是心裡所想，她的留言也是用反串語氣，不能證明她故意要裸露。

李女還舉最高法院過去的判決見解，指公然猥褻是要在主觀滿足自己的性慾，但她是被人偷拍的，並不能滿足她的性慾，因此不構成犯罪。聲請傳喚駱男，證明她並非蓄意裸露。庭末，法官諭知候核辦。

(中時 )