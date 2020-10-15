國民黨前主席朱立倫上午在臉書上，針對《中天新聞》NCC換照事件。朱立倫說：「不管你喜不喜歡《中天新聞》，我們必須維護新聞自由，我們必須保障言論自由！」

朱立倫指出，「今年八月當壹傳媒創辦人黎智英遭逮補、香港《蘋果日報》總部被搜索之時，我同時表達同樣的立場，當時臉書立即被『出征』。同樣的標準，今天在臺灣，政府要用換照方式，進行言論審查，我們同樣地表達反對的立場。」

朱立倫表示，每一家新聞媒體，新聞、節目、立場或有不同；受眾與政治立場和你我不一定一致。我們可以不認同，但必須包容！這才是真正的民主、臺灣多元民主完整的全貌。絕對不能以特定的手段加以箝制！

朱立倫強調，八月時我對香港表達的那一段話，必須再次重申：「不管你支不支持中天新聞，我們必須維護新聞自由、必須保障言論自由。」這才是民主自由法治的基礎；才能獲得真正的民心。

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(中時 )