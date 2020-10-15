含萊克多巴胺的美國豬肉明年元旦開放進口，台南市長黃偉哲今天到學校視察午餐食材驗收機制，他表示，台南檢驗試劑加碼和檢驗次數，原本1年5劑，新學年度改為1學期5劑，今天再加碼增加到10劑，若未來須增加檢驗人力，1人1年約需50萬元，增加5人是500萬元，市府還可應付。

含萊克多巴胺的美國豬肉明年元旦將開放進口，黃偉哲與教育局長鄭新輝今上午到立人國小視察學校午餐食材驗收機制，示範使用市府採購配發學校的萊克多巴胺快速檢驗試劑抽檢學校午餐肉品。

台南市長黃偉哲今天到立人國小視察午餐食材驗收機制。（曹婷婷攝）

黃偉哲表示，未來美豬開放進口後，學校午餐一律使用優質國產豬肉，已要求農業局與衛生局嚴加執行肉品源頭控管、監督食安與稽查工作；另也超前部署，每年採購萊克多巴胺快速檢驗試劑供學校抽檢學校午餐肉品，提升檢驗頻率。

他說，含萊克多巴胺美豬明年元旦進口，台南市除了鼓勵使用國產豬，也會做第二道把關，如果檢驗出來含瘦肉精或萊克多巴胺其他相關瘦肉精，馬上停止使用，若查到也會依廣告不實送衛生局裁罰，此外，台南自治條例規範豬肉零檢出，會直接依自治條例開罰，這部分是沒有伸縮空間的，會持續要求學校、團膳、供應業者、大賣場，做好把關。

此外，全國現正面臨檢驗物資、經費、人員配置夠不夠的問題，台南市會加強這部分，儘管總預算已編訂，但有二備金可動支。明年1月1日開始加強檢驗頻率、檢驗次數、檢驗項目，這部分會再增加人力配置，在源頭端就開始檢驗，那檢驗效率會提高。

教育局長鄭新輝說，台南市學校有營養師，目前檢驗工作由營養師負責，至於沒有營養師的學校，會先訓練校方人員的檢驗技能，未來是否增加檢驗人力會再評估。

他強調，菜單開立選用「國產肉品」，少用加工品，教育局也精心設計學校午餐生鮮肉品選購六字訣「認、C、鮮、減、驗、退」，提醒學校食材驗收及國產肉品選用要項。此外，相關學校午餐食材均登錄「教育部校園食材登錄平臺」網站，包括食材原料、品名、供應商等，食材資訊透明。

立人國小校長王富美表示，該校自辦午餐19年，也供應忠義國小，總供餐量約2200人，學校相當重視午餐品質與安全，除有專任營養師開立菜單為學校午餐把關，學校肉品食材均選購具CAS認證或合格屠宰證明豬肉。

(中時 )