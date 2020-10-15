郎朗、吉娜愛麗絲發文報喜。（圖／翻攝自郎朗、吉娜愛麗絲Gina微博）

38歲國際知名音樂家郎朗去年宣布死會，對象是小他12歲，被封為「真人芭比」的美麗混血兒吉娜愛麗絲（Gina Alice），夫妻倆後來還一同上《幸福三重奏》第二季大曬恩愛。今(15日)兩人在微博報喜，分享小嬰兒在鋼琴旁邊爬行的塗鴉，甜蜜承認懷孕，「興奮地等待家庭音樂會的小聽眾」。

獲獎無數的郎朗去年6月2日閃電宣布結婚，情歸身材性感、五官精緻的美麗音樂家吉娜愛麗絲，從粉絲晉升為郎朗太太的吉娜常在節目中大方放閃，先前兩人上《妻子的浪漫旅行》，吉娜聽到郎朗寫給她的信，開頭寫道「我是吉娜的丈夫郎朗」，讓吉娜一秒落淚，直言是太想念先生。

而在《幸福三重奏》中，郎朗母親表示期待媳婦早點生小孩，當時吉娜聽到面有難色，但沒多回應，寵妻的郎朗則跳出來說「問這個幹嗎？！」化解了一場尷尬，也貼心不給太太壓力，而今稍早兩人同步報喜，承認家中將有新成員。

吉娜稍早寫下：「興奮地等待家庭音樂會的小聽眾」，郎朗也隨後回：「興奮地等待家庭音樂會的小聽眾too~」，同步承認要當爸媽了，網友也獻祝賀：「他來了他來了，恭喜郎朗哥」、「要有一位集美貌才華於一身的小王子了」、「未來的音樂家」、「恭喜郎朗老師和仙女吉娜！才子佳人愛的結晶來啦！」。

(中時新聞網)