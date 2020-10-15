國民黨今天召開「總統府密件漏天機，中天新聞台審照依劇本演？」記者會，文傳會主委王育敏及副主委王鴻薇、戴錫欽、鄭照新質疑國家通訊傳播委員會 (NCC)舉行中天新聞台換照聽證會，卻由反旺中最力的林麗雲、王維菁兩位NCC委員主持，先入為主、未審先決的意味濃厚；也顯示今年5月爆發的總統府密件中，提及NCC委員可配合處理中天的真實性，令人質疑當權者早就寫好關中天新聞台的劇本。

國民黨表示，5月爆發的總統府密件中提及，「在NCC其他委員方面， 3位新任委員中，一位是現任主祕，另外2人是媒改學者，『致達說， 2人偏綠，可以配合處理中天』，但其中一位比較理想色彩；政院的思考是，主委提出委員人選，日後就要負責溝通。」當時總統府否認相關內容，但對照現今中天新聞台換照的情況，與當時密件所謂「致達說，2人偏綠，可以配合處理中天」的內容極類似，令人懷疑中天新聞台撤照的劇本早已寫好，NCC只是配合演出的演員。

總統府外流密件內容。（黃福其攝）

王育敏說，民進黨政府已未審先判，NCC相關會議尚未開始，各方傳聞民進黨就是要關掉中天新聞台。台灣講求言論自由，蔡總統剛在國慶文告把「民主」大書特書；民主就是要保障言論自由、要容得下聲音，若有一家新聞台因監督政府就要被關掉，這不是民主，而是專制。

她說，外界高度關注民進黨是否已寫好劇本。5月總統府流出的密件，清楚提到要由陳耀祥當NCC主委，後來果真是陳當主委，當中也提到另一段令人觸目驚心的內容，新任3委員1位是主祕、另2位媒改學者「偏綠，可配合處理中天」；這些話現在看來令人不寒而慄，因為現在看來一切都按劇本走，兩人都順利當NCC委員，如今還要主持聽證會，這一切都是未審先判，都按總統府外流的密件上演。一個政府可以預設立場要把哪家新聞台拉下來，政府還有公平公平可言？

王育敏也說，民進黨祕書長林錫耀竟在民進黨中常會提到中天新聞台換照，竟又拖馬維拉出來，說6年前馬執政時NCC非常勉強地讓中天通過拿到執照。民進黨意圖要拉中天下來，還拉前朝墊背，林錫耀真的很沒擔當，昨天的話也在帶風向，讓大家看到民進黨從上到下鐵了心，不發照給中天新聞台。此事關係台灣新聞言論自由，不只一家電視台執照，而是關乎台灣民主，大家一起來關心守護。

戴錫欽說，，中天新聞台換照事件，不只為了中天新聞一家，而是執政黨如何看待新聞媒體第四權。川普與媒體關係不好都不敢撤哪家執照，馬英九8年任期，國民黨在立院曾有4分之3席次，也不曾想干預 NCC 或試圖對批評施政的媒體撤照，川普不敢做、馬沒想做的，蔡英文即將可能會做。

他說，5月總統府流出的密件，是否就是民進黨的金科玉律，兩位偏綠學者都自己認為應申請迴避審照，NCC竟說不必迴避，還要兩人主持聽證會，這樣的邏輯令人歎為觀止，更令人擔心聽證會是否只是過場，要營造撤中天新聞台執照的社會氛圍，聽證會只是公審會，在預設劇本下只為讓撤照合理化。台灣各種類型的媒體，任何人執政都要尊重它的存在。過去很多政治人物不論撕報或搜索媒體，都不會撤照，如今卻是要關掉媒體，對照稱自由民主的中華民國何其諷刺。

鄭照新（右起）、戴錫欽、王育敏及王鴻薇開記者會。（黃福其攝）

王育敏質疑執政黨要關中央新聞台早就寫好劇本。（黃福其攝）

戴錫欽說，總統府密件裡也寫到，蘇貞昌曾叫陳耀祥訓來訓話，之後果然從代理主委扶正，如今5月密件也透露，陳耀祥還要負責去疏通比較具理想派的NCC委員，若NCC主委只是在幫執政黨喬事情，如同大家質疑的中選會主委角色，中華民國所有獨立客觀的機關都成了民進黨執政的隨組織，如此這樣獨立機關還有存在意義嗎？他呼籲所有關心民主法治新聞自由的人都一起關注此事，也呼籲民進黨政府懸崖勒馬，不要一味照劇本荒腔走板地演下去，否則不只貽笑大方，更毀了台灣多年來累積的民主自由。

鄭照新說，一前新聞局長邵玉銘評論引用開國先賢傑佛遜的話「在沒有政府與沒有報紙之間，我寧可選擇沒有政府」，這句話揭示言論自由及媒體第四權在民主社會的重要性與必要性。曾幾何時追求民主自由、100％言論自由的民進黨，成了赤裸裸打壓新聞自由的黑手與打手，川普也不敢關媒體，可透過其他方式表達不滿。香港也有很多反對政府的媒體，也不敢關。台灣做為民主自由的國家，反而成為首開關掉新聞台之先的政府，這樣的民主自由豈不諷刺？

他說，2005年，當時執政的民進黨曾準備要關掉新聞台等七個頻道，大家感到行政濫權、反客為主、箝制媒體的可能，因此加速成立NCC ，就是要保障媒體的基本自由，政府不能管太多。如今從密件看到獨立自由機關，主委可被行政院長叫去訓話，好像教官教導高中生，你做錯事就記大過，這是我們要的新聞由自及獨立機關的存在嗎？

國民黨文傳會召開記者會，質疑政府將手介入NCC，就為了要「處理中天」。（黃世麒攝）

鄭照新說，10月26日的聽證會可能只是過場，現在要捍衛的不是一家新聞台，而是整個言論自由，否則未來可能回到威權時代，要批評政府必須躲在地下室的陰暗小房間，辦一家會被查禁的雜誌，且有隨時可能被查抄的恐懼，呼籲執政黨要懸崖勒馬，不要把最珍貴的言論自由，扼殺於利益仇恨的盲目中。

王鴻薇說，媒體是第四權，常常得罪當道，很多國家元首討厭、痛恨媒體，但大家都知道有底線。川普、習近平、陳水扁沒關TVBS、蘋果日報，阿扁也在臉書PO自己和鄭南榕的合照，鄭南榕是民進黨很尊重的前輩，主張百分百言論自由，民進黨在野時也支持及爭取百分百言論自由，但當它執政得到權力，只有自己的言論自由。呼籲蔡英文，不要為了一己之思、為了想整肅中天新聞台，讓台灣民主法治及言論自由蒙上污點。她也要警告蘇貞昌，不要為了總統之路，整肅中天新聞台。

(中時 )