網友討論。

近來因為教召延長、兵役改制等問題，讓「七年級生」這個身分成為討論的焦點，許多人都認為這群人在兵役改制的過程中「多災多難」，而一位七年級生就現身說法，盤點「6大災難」，直呼七年級生根本就是「生錯年代、生來受罪」。

一位網友在論壇上發文表示，身為七年級生的他們到底是招誰惹誰，這一輩的人經歷過房價飛漲、薪資涷漲、廣設大學、多元入學、分紅費用化，如今更要面對兵役改制，讓他們連好好過生活都要被教召等事打擾，「身為七年級生的我是不是生錯時代？是不是得罪上帝了？」

這篇文章引來許多回響，其他網友們紛紛回應表示「還有被冠名草莓」、「活該啊，不是你們選出來的嗎」、「七年級根本被壓榨的一代」、「天時不對就算了，還被人搞才慘」、「愛投民進黨的下場」、「還不是你們這些該死的七年級投民進黨」、「DPP會崛起7年級生要負最大責任啊，現在就報應而已」。

(中時新聞網)