文大老屋新造改建文青風宿舍，有獨立的客廳、廚、衛，為國際學人營造家的感覺。(文大提供／李侑珊台北傳真)

文大大雅館女生宿舍，以暖橘色調創造專屬女學生氣質的交誼空間。(文大提供／李侑珊台北傳真)

文大大義館門廳川廊，穿梭其間如同身處空間網絡。(文大提供／李侑珊台北傳真)

文大大成館以中華文化特色的印章作為設計概念，為大成館「落款」，別具特色。(文大提供／李侑珊台北傳真)

面對少子化海嘯衝擊，老牌私大中國文化大學選擇正面迎戰，利用暑假改造大成館、大義館、大雅館及國際學人宿舍等館樓的內在及門面，向國人展現傳統私大銳變後的嶄新風貌，並讓師生享有更優質的學習及生活環境。

文化大學大成館是由台灣二戰後三大建築師之一的文大建築系教授盧毓駿設計，也是文大第一棟建成的館樓，對文大創辦歷史與傳統具有重要意義。

文大表示，此次改造以中華文化特色的印章作為設計概念，一樓走廊兩側牆面與天花版利用實木方塊、燈光錯落起伏，轉化為現代的手法的大成館「落款」，別具特色。

文大表示，1971年完工的大義館也是由盧毓駿教授設計，外觀為方正的明堂式建築，頂樓則為天壇式造型，表現出「天圓地方」的環境觀。校方鑑於該館主要為理、工學院使用，因此帶入新世代的元素改造大義館門廳川廊，讓學生經過通道時，可感受鏡面交叉反射的線性燈光及自己，如同身處空間網絡，進而帶出對知識科技的追求與自信。

文大提到，受到少子化影響，多所大學將宿舍改造列為校務發展重點，學校亦斥資裝修大雅館女生宿舍交誼廳及學習資源中心，以暖橘色的沙發、活潑的傢俱配置，搭配灰湖綠牆面及粉膚色曲線的玻璃門框，創造出專屬於女學生沈穩、柔美氣質的交誼空間。

迎戰少子化的利器之一是力推國際化，為此，文大將隱身於文大附近成蔭綠樹之中的華岡新村、雙溪新村校舍「老屋新造」，作為國際學人宿舍。每間宿舍都有獨立的客廳、餐廳、廚房、洗曬衣間，讓居於此處的師生可以和朋友下廚、聊天，營造家的感覺，更可體驗陽明山特別的舊日風情。

(旺報 )