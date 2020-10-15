台灣電力公司2019年6月間公告辦理採購案，電力調度處萬姓主任擔心採購案流標，與有意投標的元墉公司周姓代表人聯繫，請他找來無投標意願的上弘裝潢工程公司許姓代表人，2家公司共同投標，期間周為許準備投標文件，但因承辦人發現投標文件有異便廢標。台北地方法院依違反政府採購法判萬、周有期徒刑3月、許有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

台電公告辦理「108年度設施防護指定單位服務工作」採購案，萬任職的中央調度監室是採購案使用單位，萬擔心採購案未有3家以上廠商投標，流標壓縮工作時程，便傳訊聯繫周表示，「可不可以麻煩妳們再搞一家來投，資格沒關系，反正來投確保有三家可以成案」，周事後聯繫上許，並為許準備上弘公司投標文件，並刻意未檢附上標金繳納憑據、納稅證明等資料投標。但台電承辦人察覺投標商聲明書手寫筆跡、資料光碟片外觀及內容雷同等異狀，遂廢標處理。

北院認為，萬、周、許共同施用詐術，意圖虛構投標家數假象，有害於社會公益，對公眾負面示範，但3人皆坦認犯行，犯後態度尚可，且尚有子女、父母須養育。因此依違反政府採購法判萬、周有期徒刑3月、許有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年須分別向公庫繳納8萬、5萬、3萬元。另依違反政府採購法判元墉和上弘公司各繳罰金3萬元，全案可上訴。

(中時 )