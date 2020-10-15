人民幣兌美元中間價15日報6.7374元，較14日6.7473元，升99個基點，中止連貶兩日。15日中間價較14日下午4時30分收報6.737元，貶4個基點，較14日晚上11時30分收報6.7136元，貶238個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，15日在公開市場展開人民幣（下同）5,000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限1年，利率仍持平於2.95％。該操作規模遠超10月2,000億元的MLF到期量，MLF利率則為4月下調後連續第6個月持平。

人行指出，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日展開的MLF操作（包括對16日MLF到期的續做）和500億元逆回購（附賣回）操作，充分滿足金融機構需求。以此計算，公開市場單日全口徑淨投放5,500億元。

另外，人行15日將進行500億元7天期逆回購（附賣回）操作，此前已連續5日暫停逆回購（附賣回）操作。15日無逆回購到期，不過16日有2,000億元的MLF到期。

(工商 )