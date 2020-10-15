百和(9938)前9月稅後純益為11.47億元，年減0.5%，每股純益為3.83元，第4季營收表現有機會優於第3季，明年度營運將恢復成長軌道，今日股價跳空開高，站上70元大關，漲幅在6%以上。目前傳統製鞋與成衣訂單已有回溫跡象，由於9~10月為傳統旺月，在訂單回穩下，下半年營運可望逐季成長，雖然去年第四季基期較高，但單季仍有機會持平或是優於去年同期，再加上第4季梭織提花網布也有新品應用，法人預期，第四季營收可望優於第三季，新品陸續出貨也有望挹注毛利率提升。

2020年全年度，雖然新冠肺炎疫情影響下游客戶訂單，但在子公司百和興針織緹花虧損可望縮小，房地產挹注獲利金額增加，百和2020年獲利衰退幅度將較其他同業相對較輕。

展望明年度，百和2021年在主要客戶訂單恢復成長趨勢，加上房地產貢獻金額持續成長，預期百和營運將恢復成長動能。

(時報資訊)