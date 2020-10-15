《商情》黃金亞洲電子盤回落 11:582020/10/15 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤回落；因市場認為在美國大選前推出更多財政刺激方案的機會渺茫，美元指數上升，以致金價回落，分析師表示，短期內金價走勢可能偏弱，不過如全球經濟復甦再受疫情拖累，仍可能刺激金價回升；截至台北時間上午11點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌6.8美元，報每盎司1900.5美元。 12月白銀下跌0.225美元，報每盎司24.17美元。 1月白金下跌2.2美元，報每盎司861.2美元。 12月鈀金下跌7.7美元，報每盎司2358.6美元。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》Q4續拚展店 亞洲藏壽司衝營運動能 11:412020/10/15 財經 《商情》減產擔憂 日本橡膠漲至6週新高 09:592020/10/15 財經 台銀展望明年金價 上看2,300美元 04:092020/10/15 投資理財 淡水女居檢趴趴走 強制集中檢疫 04:092020/10/15 地方新聞 《商情》需求量減 棕櫚油期貨回落 11:242020/10/15 財經 新聞分析－環評亂象 恐成能源轉型路障 04:092020/10/15 財經要聞 《商情》買盤進場 激勵LME期鎳漲2％ 09:592020/10/15 財經 買盤卡位 美選舉概念股走強 04:092020/10/15 證券．權證 《晨間解盤》高檔整理 價量健康(日盛投顧提供) 09:262020/10/15 財經 國際智慧能源週開幕－總統提三戰略 拚亞洲綠能中心 04:092020/10/15 財經要聞 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 台積電狂爆了！日化學大廠搶單 頭一遭來台設廠 - 要聞 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 淘寶台灣年底掰了 今天11時起關閉平台下單 - 財經 台積法說行情...總在當天過後 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。