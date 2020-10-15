黃金亞洲電子盤回落；因市場認為在美國大選前推出更多財政刺激方案的機會渺茫，美元指數上升，以致金價回落，分析師表示，短期內金價走勢可能偏弱，不過如全球經濟復甦再受疫情拖累，仍可能刺激金價回升；截至台北時間上午11點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌6.8美元，報每盎司1900.5美元。

12月白銀下跌0.225美元，報每盎司24.17美元。

1月白金下跌2.2美元，報每盎司861.2美元。

12月鈀金下跌7.7美元，報每盎司2358.6美元。(商品行情網)

(時報資訊)