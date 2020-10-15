工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠(6441)受惠儲能商機帶動營運好轉題材，股價未受董事長及母公司申讓持股消息影響，自9月底起再度發動上攻，今（15）日再度放量飆升7.8％至152元，一舉改寫上櫃新高價，早盤維持逾4％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

廣錠2020年9月自結合併營收1.08億元，月增5.11％、年增近1.17倍，站上今年次高。合計第三季合併營收3.04億元，季增31.75％、年增近1.27倍。累計前三季合併營收8.48億元、年增達95.15％，改寫同期次高。

不過，新冠肺炎疫情使廣錠今年以來獲利表現顛簸，首季在博弈機台專案密集出貨，帶動獲利登近1年半高點。惟疫情衝擊博奕設備需求，雖跨足儲能設備業務接棒支撐，惟量產初期仍處學習曲線、又適逢電芯缺料干擾，使第二季營運轉虧創低。

隨著電芯缺貨問題解決、儲能系統設備生產持續改善，廣錠第三季單月營收逐月回升，惟費用增加及新台幣匯率強升逆風，使7、8月單月營運雖有好轉、但仍處虧損狀態，自結7～8月稅後虧損0.13億元、每股虧損0.41元。

展望後市，廣錠持續衝刺儲能系統設備生產，隨著生產學習曲線向上、出貨持續增溫帶動營收規模擴大，法人預期廣錠營運狀況可望持續好轉，惟新台幣匯率強升的干擾逆風仍在，整體營運何時能轉盈仍有待觀察。

同時，廖良彬6日時申報，預計自9日起至11月8日期間，透過一般交易轉讓800張持股，若全數完成持股將降至約2700張。而母公司廣錠為因應資金需求，5月已轉讓廣錠持股1306張，日前又申報將在9月26日至10月25日間轉讓1100張持股。

(時報資訊)