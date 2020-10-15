最新公布的數據顯示上周美國原油庫存減幅超出市場預期，周四亞洲早盤國際原油價格守住隔夜升勢。

目前紐約期油小漲0.12%，報每桶41.09美元。布蘭特期油微升0.09%，報每桶43.36美元。

隔夜市場紐約期油收漲84美分或2.1%，為每桶41.04美元。倫敦布蘭特期油收漲87美分或2%，為每桶43.32美元。市場預期上周美國原油庫存因颶風來襲而減少，以及石油輸出國組織與減產盟國OPEC+高度落實減產承諾，帶動油價走高，惟歐洲的新冠肺炎疫情急速升高使油價漲幅受抑。

稍早前， 美國石油協會（API）公布，上周（截至10月9日）美國原油庫存減少540萬桶，約為4.954億桶，遠超出分析師預期的減少280萬桶。上周汽油庫存減少150萬桶，少於分析師預估的減少160萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存上周減少390萬桶，超出分析師預期的減少210萬桶。

報告亦指出，美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存上周增加220萬桶。上周美國煉廠煉油量減少60.1萬桶/日，美國原油進口增加2.3萬桶/日。

路透社報導，OPEC+內部消息人士透露，9月OPEC+的減產協議執行率為102%。知情人士指出，9月石油輸出國組織（OPEC）產油國的減產執行率高達105%，而非OPEC國家減產執行率為97%。OPEC+技術委員會將於周四召開會議討論減產協議的執行情況，並對原油市場狀況進行評估。

(時報資訊)