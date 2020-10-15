在歐洲數個國關閉學校，取消不必要手術，加強招募醫學院學生之際，法國最新推出宵禁措施。在歐洲氣候入秋之際，新冠病毒的夢魘再次浮現。歐洲目前每日確診數高達約十萬人，已超越美國的五萬人。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)周三宣布，巴黎等主要城市自周六起未來四周實施宵禁，該主要城市波及人口高達兩千萬人。馬克宏在電視採訪中指出，宵禁將暫時地禁止50~60人的聚會、派對和歡樂節目，因為不幸地這些是主要傳染源。

先前歐洲多數國家在夏天緩解了封鎖措施，準備在第一波疫情過後迎接經濟復甦。但是正常活動的回歸卻給病毒帶來傳播機會。

德國總理梅克爾(Merkel)周三宣布全國收緊社交管制，但未透露具體細節，僅表示感染人數指數地成長，數據表明一切。酒吧和pubs是新措施首先關閉的場所，但疫情惡化也考驗當局對學校繼續運作與否的決心。

即使教宗也遵守新冠規定，在每周三的祝福與參與者保持距離。

捷克已經關閉學校，改為遠距教學。計畫招募更多醫學院學生，醫院取消非緊急醫療手術，以空出病床。

波蘭加大護士培訓，並考慮創設軍事野地醫院。莫斯科將更多學生轉為線上學習。北愛爾連關閉學校兩周，關閉酒吧四周。

德國、法國和英國目前都抗拒關閉學校，但德國政界已在討論是否該延長年底聖誕節假期，以遏止疫情擴散。

荷蘭部分地區進行封鎖，關閉酒吧和餐廳，但學校仍開放。

根據世衛組織數據，目前英國、法國、俄羅斯和西班牙的累積確診人數佔據歐洲總數一半。目前美國仍為總感涮最多國家。

面對反對黨壓力，英國首相強生(Johnson)一直拒絕進行全國性封鎖。金融時報指出，倫敦在未來幾天將面臨收緊社交管制的壓力。

西班牙加泰隆尼亞(Catalonia)地區下令關閉酒吧餐廳15天，商店限制人數。

比利時為確診人口占比歐洲第二高國家，醫院必須保留四分之一病床給新冠患者。

(時報資訊)