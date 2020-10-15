立法委員江永昌於今（15）日針對K型復甦一事質詢中央銀行楊金龍總裁。江永昌指出金融市場上漲、實體經濟下滑是叫K型復甦，那台灣呢？楊金龍表示：台灣金融市場是有上漲，但實體經濟也有成長。江永昌質疑，央行有無將台灣目前實體經濟數據，包括失業率、失業人數等數據拿來做台灣版K型復甦的研究？對此，楊金龍表示，並無如此研究。江永昌進一步質疑，那台灣是否也呈現K型復甦？楊金龍則強調並不顯著。

另一方面，江永昌指出，中央銀行在110年繳庫數下滑，由109年度的1800億元新台幣調降至1650億，減少150億。江永昌質疑，導致這個現象的原因是因為國際低利環境嗎？

楊金龍回應：由於利率下降，央行繳庫數量的確是下降，央行資產投資以安全性、流動性和收益性為優先考量，不涉入高風險和高報酬的資產。

江永昌追問，在央行的工作報告中指出中國現在疫情趨緩、經濟復甦，這是怎麼得到的？目前衛福部都不敢做如此宣稱，央行是如何得到這個結論的？楊金龍表示，這只是相對於其他國家而言，並不是直覺，中國經濟的確有復甦。此外，雖然央行報告提中國公債殖利率會走揚，這是事實的陳述，但央行是不會投資大陸的公債。

(時報資訊)