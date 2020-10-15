日立今天正式公告，透過株式會社日立製作所(含台灣日立電梯)取得永大(1507)42,537,000股，持股由先前36.65％提高到47.01％，加計株式會社日立大樓系統3.87％，累計持股過半，達到50.88％。

永大近期出現鉅額轉讓，市場已經傳出日立大舉加碼持股，日立今天公布在10月5日至10月13日止，經由公開市場買入取得42,537,000股，總共出資30.44億元。

永大針對日立最新申報新增持股10.36％，累計股權過半一事，總經理蔡尚育表示，股東買賣與持有，永大皆表示尊重。公司一向秉持董事長許作名「經營權與所有權分治」、「客戶至上」的競爭理念；強調公司治理與專業經理人能力，追求股東利益、照顧員工與維護工作權的立場不變。未來董事長將持續與大股東們溝通，著重公司治理創造更多盈餘。

永大最新9月營收達14.27億元，年增21.98％；累計前3季營收108.36億元，年增8.33％，永大今年以來兩岸接單量創近5年來新高，未來發展可期。

(時報資訊)