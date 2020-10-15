鍾麗緹大女兒和婆婆感情融洽。(圖／翻攝自微博)

昔性感女神鍾麗緹，2016年三婚嫁給小12歲大陸男星張倫碩，婚後生活幸福和樂，張倫碩更對繼女視如己出，讓鍾麗緹決定讓女兒們都改姓張，今(15日)她在微博替婆婆慶生，也曝光婆媳之間的真實互動。

雖然當初鍾麗緹和張倫碩結婚，一度不受外界看好，連婆婆本來也對彼此年齡差距有疑慮，不過看到兒子的真心後，也尊重他的選擇，並把鍾麗緹當女兒，小倆口吵架時，婆婆還會先「教訓」兒子，再當和事佬讓他們和好。

而日前鍾麗緹夫妻也帶著婆婆上陸綜《婆婆和媽媽》，一窺三人私下互動，看得出平時相處和樂融融，今是鍾麗緹婆婆生日，她開心發文慶祝，甜喊「我親愛的小芬芬，祝你生日快樂」，並祝她身體健康、萬事如意、心想事成，「我們好愛你呀」。

鍾麗緹發文替婆婆慶生。(圖／翻攝自微博)

從鍾麗緹親暱稱婆婆小芬芬，不難看出彼此間的好感情，而她也曬出一段生日祝福影片，除了有一家人幸福合影外，人在國外讀書的混血大女兒張敏鈞（Yasmine），也罕見入鏡，而且和鍾麗緹婆婆也相處融洽，她手環在奶奶身後開心合影，不僅婆媳關係好，連嬤孫也和睦。

(中時新聞網)