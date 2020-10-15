台東市1名16歲高中生，14日晚間18時為了買晚餐，遭到銀色休旅車撞上，駕駛竟未停車隨即加速逃逸，經警方以車追人徹夜偵辦，已於當晚23時通知肇事車輛駕駛到案說明，所幸行人僅受擦、挫傷，送醫無礙，相關肇事責任警方正調查中。

時值下班時段，車流量大，高中生提著晚餐橫越馬路，當他走到路中央等候時，後方一輛銀色休旅車突然接近雙黃線，直接撞上學生，隨後駕駛完全沒有停車，直接逃逸，男學生倒在路中央無法動彈，還好其他來往車輛看到事故就緊急煞車，才沒有輾過他造成二度傷害。

車禍發生後，附近民眾趕緊指揮交通保護學生安全，警消趕到時，男學生倒地無法動彈，緊急包紮後送醫，所幸只是身體多處擦傷，觀察3個小時後，就回家休養，警方已於當晚23時通知肇事車輛駕駛到案說明，駕駛酒測值為0，相關肇事責任有待警方調查後釐清。

台東警分局呼籲，行人應遵守標誌、標線規定穿越車道，駕駛人行經市區道路請減速慢行，若不慎發生交通事故，請立即撥打110報案處理，共同維護交通安全。

(中時 )