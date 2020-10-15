丹麥與加拿大的研究團隊昨（14）日分別刊出最新報告，指出血型可能會影響患者感染新冠肺炎的機率與症狀，其中O型血感染新冠病毒的風險較低，病情也較不嚴重，A型與AB型血的人染疫風險較高，也有較高的重症比例。

研究顯示血型會影響人類感染新冠肺炎的風險和嚴重程度。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，丹麥研究團隊與加拿大研究團隊昨日不約而同在國際期刊《Blood Advances》刊登有關血型與新冠肺炎之間關係的研究成果。

丹麥研究團隊比對丹麥衛生部統計的47.3萬名曾在今年2月27日至7月30日期間進行過新冠病毒檢測的人口資料，發現7,422名確診者中，O型血的比例為38.4%，A型血比例為44.4%，研究將另外220萬名普羅大眾列為對照組，其中O型血與A型血的人口比例相近，分別為41.7%與42.4%，顯示O型血人感染新冠的風險較低。

加拿大研究團隊則分析95名病情嚴重、需要呼吸器輔助的新冠患者，當中A型血與AB型血的患者比例較高，高達84%，O型血與B型血的比例只占61%。

研究還發現，A型與AB型患者住進加護病房治療的時間較長，中位數為13.5天，O型或B型患者的住院天數中位數為9天。

目前尚不清楚血型是否真的會影響患者感染新冠病毒的機率，加拿大研究報告的作者、同時也是溫哥華綜合醫院（Vancouver General Hospital）加護病房醫師的塞克宏（Mypinder Sekhon）坦言，他確實會關注這件事，但也直言不認為血型對病情的重要性會超過年紀與合併症（Comorbidity）等其他因素。他說A型血人不必因此開始恐慌，O型血人也不能因為這樣就跑去酒吧。

不過目前醫學界確實有幾派學說將血型和新冠肺炎綁在一起，例如O型血人的血液中存在較少關鍵的凝血因子，以至於他們較不容易出現凝血問題。先前有多篇臨床研究證實，新冠重症患者容易出現血栓、凝血問題，導致他們喪命。

另外也有一派認為不同血型的抗原（antigen）可能會影響患者體內抗體的產生；此外，也有人認為不同血型的基因可能會影響患者免疫系統的反應能力，不過醫學界仍不清楚血型的作用機制。

除了丹麥與加拿大的研究，今年6月，刊登在《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）的一篇研究就指出，根據部分新冠患者與健康民眾身上的基因數據，A型血人感染新冠的風險較高，風險最低的是O型血人。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者艾達佳（Amesh Adalja）表示，這幾起研究顯示越來愈多證據指出血型可能會影響人類感染新冠病毒的機率和嚴重程度，即便研究都還處在初步階段，但確實是一個「必須要回答的重要研究問題」。

(中時新聞網)