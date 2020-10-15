藝人狄鶯、孫鵬獨子孫安佐，2018年在美國念書時，因玩笑話涉及恐攻並非法持有彈藥，入獄服刑238天，才被釋放，而他返台後還得面對台灣司法的偵辦，8月下旬已被士林地檢署依「製造手槍未遂罪」起訴，今天事情推進到了第二次開庭，這回孫安佐很早到，由爸爸孫鵬陪辦。

據《TVBS新聞》報導，因為今天大學有課，孫安佐特地請假，並提早一小時來到法院等候，這是他動鼻中膈彎曲手術後，首度露面，表示自己今天提早到，未來也都會尊重法官訂的開庭時間，而今天由爸爸孫鵬陪著他出庭。

因為早到，孫安佐有點時間聊學校生活，坦言大學比高中好，「高中規矩很多，小累」，大學則是比較自由，他很喜歡，至於對二審官司的準備，孫安佐則說這個時機加上還沒吃早餐「腦子還沒有完全開機」，有點恍神，目前沒有太多的想法。

而孫安佐在庭上除了案情，幾乎有問必答，這次二審，律師仍沿用上一回合的無罪官司打法，提出孫安佐在美國念書時的寄宿家庭，強調對方沒給孫安佐妥善照顧，親人也認為「所託非人」，對此很後悔，此話一出，讓在旁聽席的孫鵬也頻點頭，之後孫安佐的律師表示起訴他當事人的法條有違誤，因為美方最終調查結果，是以恐怖威脅及非移民簽外國人非法持有彈藥，認為法官不應受理判決，而庭審結束後，孫安佐父子未再回應更多問題，隨即搭車離去。

(中時新聞網)