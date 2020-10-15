高雄市阿蓮區統一超商蕙馨門市店長日前上班時，因見到店內的胡姓男子一邊拿著手機講電話，一邊依照指示操作ATM，疑似遭到詐騙。店長立即上前勸說，保住胡男的血汗錢。

店長表示，看到胡男操作ATM（自動櫃員機）的樣子，想起平日警方常提起的民眾遭詐騙情狀，於是報警處理。

警方表示，胡男日前接到自稱臉書賣家的來電，告知胡男半年前購買的雨傘訂單有錯，須前往ATM配合操作，解除分期付款，否則將會從帳戶裡連續扣款12次。警方感謝店長識破騙局。

胡男平日以打零工維生，經濟狀況並不優渥，他誤入詐騙陷阱，到超商欲匯款給騙徒。所幸，超商店長機警，上前勸說並報警，保住胡男的血汗錢。

湖內警分局長洪振順表示，為有效遏阻詐騙案件的發生，員警平日即會主動向金融機構與超商進行宣導，分享近期新型熱門詐騙手法，並叮嚀行員、店員如有民眾購買大量點數、無理由提領大筆現金，或神情緊張、邊講電話邊操作ATM等疑似遭詐騙跡象，均要立即通報警方，共同防制民眾遭到詐騙。

(中時 )