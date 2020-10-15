「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下公司精密機件(Precision Castparts)2017年收購德國零件廠Wilhelm Schulz，因該公司財報不實，踩雷多花6.43億歐元(約220.36億台幣)，但由於Wilhelm Schulz已步入破產程序，為免血本無歸，精密機件決定改告協助收購案的頂級律師事務所眾達(Jones Day)。

巴菲特2015年以372億美元收購精密機件，希望布局高端製造業，精密機件2017年花８億歐元收購Wilhelm Schulz則是希望強化管道零件部門，但後來發現這家德國公司在收購過程中偽造發票和訂單，至少捏造47筆交易，公司估值根本只有1.57億歐元。

據《紐約時報》(The New York Times)報導，今年7月曼哈頓地方法院再次確認稍早另個仲裁小組決議，判定Wilhelm Schulz應賠精密機件溢價的6.43億歐元。

另有外媒報導，Wilhelm Schulz已申請破產，也進入刑事調查程序，有很高機率賠不出錢，因此精密機件矛頭再轉向眾達為這筆賠款保險，他們認為眾達協助Wilhelm Schulz隱瞞該公司災難性的財務狀況。

眾達國際法律事務所成立於1893年，全球有43間分所，旗下律師超過2500人，長年位居美國前5大事務所，但在併購領域還有事務所本身品牌排行榜經常名列第1。

(中時新聞網)